Paris Hilton était très bien accompagnée à bord de son jet privé

Paris Hilton a fait un vol en excellente compagnie à bord de son jet privé, nous faisant le bonheur d’apparaître avec ses adorables enfants.

Dans une suite de photos captées par le magazine PEOPLE et déposées sur le compte de la multimillionnaire, on a effectivement eu droit à des clichés et des vidéos de la DJ avec sa fille London Marilyn âgée de 21 mois et son fils Phoenix Barron, 2 ans.

Les deux cocos portaient pour l’occasion des manteaux d’équipage, faisant d’eux les plus adorables agents de bords jamais vus à bord d’un vol.

En plus du logo de l’avion de Paris Hilton, Sliv Air, brodé dans le dos des manteaux, on peut voir une broderie «Cutesie Crew» ou «Mignon équipage» sur le devant.

