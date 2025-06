Le fils de Luc Poirier suit les traces de son père

Un métier qu’ils aiment

Luc Poirier est clair: jamais il n’imposera à ses enfants de faire un métier payant ou le même métier que ce dernier: «Le but ici, c'est pas de vouloir faire autant d'argent, le but c'est d'être ton propre patron. Moi j'ai toujours voulu être mon propre boss, puis décider qu'est-ce que je faisais donc de pas travailler pour quelqu'un d'autre, puis d'être libre. Mais en fait, la liberté, pour moi, le mot liberté, puis passion, c'est qu'est-ce qui me drive le plus dans la vie. Tant mieux si eux font la même chose. En fait, il faut qu'ils fassent que ce qu'ils aiment dans la vie, on les pousse pas. Faut que tu t'aimes ce que tu fais dans la vie. Peu importe ce que tu fais.»

Il précise: «Tu sais, tu passes la majorité de ta vie au travail. Arrange-toi donc pour aimer ce que tu fais.» Une belle leçon de vie à ses enfants et à tous les parents.