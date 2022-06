Ces couples célèbres se sont formés à l’écran

L’amour peut naitre partout, même sur un plateau de tournage. Voici quelques célébrités qui ont partagé la vedette à l’écran et qui ont formé un couple, soit durant ou peu de temps après le tournage.

Ryan Reynolds et Blake Lively



L’actrice américaine Blake Lively et l’acteur canadien Ryan Reynolds se sont rencontrés en 2011 lors du tournage du film La Lanterne verte (Green Lantern) réalisé par Martin Campbell. Quelques mois après la fin du tournage, les deux acteurs sont tombés en amour l’un avec l’autre lors d’un souper en tête-à-tête. Blake Lively et Ryan Reynolds sont aujourd’hui mariés et parents de trois filles.

Daniel Craig et Rachel Weisz



Daniel Craig, qui a interprété James Bond, et Rachel Weisz, connue pour son rôle d’Evelyn Carnahan dans La Momie (The Mummy) et Le Retour de la momie (The Mummy Returns), ont formé un couple dans le thriller psychologique La Maison de rêve (Dream House). Même s’ils étaient à l’époque tous les deux mariés à d’autres personnes, l’amour a été plus fort qu’eux. Ils se sont divorcés de leurs conjoints respectifs, puis ils se sont mariés en 2011 à New York lors d’une cérémonie privée.

Kit Harington et Rose Leslie



Kit Harington et Rose Leslie ont partagé la vedette dans les saisons 2, 3 et 4 de la série télévisée Le Trône de fer (Game of Thrones). Leur histoire d’amour a débuté en 2012 en plein tournage alors que le personnage de Rose Leslie tombait en amour avec John Snow, le personnage interprété par Kit Harington. Le couple s’est fiancé en 2017 et s’est marié en 2018 à Aberdeen, en Écosse. Les deux acteurs sont aujourd’hui parents d’un petit garçon, né en 2021.

Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar



Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar se sont rencontrés pendant le tournage du film d’horreur américain Le Pacte du silence (I Know What You Did Last Summer), sorti en 1997. Ils n’ont commencé à sortir ensemble que 3 ans plus tard. Les deux vedettes se sont ensuite mariées en septembre 2002 et ont eu leur premier enfant, une fille prénommée Charlotte Grace, en 2009, puis, un garçon prénommé Rocky James Prinze en 2012.

Brad Pitt et Angelina Jolie



Les couples qui se forment sur les plateaux de tournage ne durent pas toujours. C’est notamment le cas de Brad Pitt et Angelina Jolie, qui se sont rencontrés en 2004 durant le tournage du film M. et Mme Smith (Mr. & Mrs. Smith), alors que l’acteur était marié à Jennifer Anniston. Quelques mois plus tard, et une fois l’acteur divorcé de son ancienne femme, Brad Pitt et Angelina Jolie ont confirmé qu’ils formaient désormais un couple. Ils se sont mariés en 2014 avant de se divorcer officiellement en 2019.

Les couples d’acteurs et d’actrices nous prouvent que les grandes histoires d’amour que nous voyons dans les films d’Hollywood transcendent parfois le grand écran.

