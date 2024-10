Fiançailles pour ces anciens candidats d’OD, voyez la vidéo

Surprise! Catherine F. aura l’occasion de poursuivre sa carrière de «papillonneuse» encore plus longtemps : elle sera de l’aventure OD Tentations au soleil!

On vient tout juste d’apprendre la nouvelle et ça promet puisqu’elle en a dedans la belle brunette de la Rive-Nord et on n’en a jamais assez. Celle qui se surnomme elle-même Catastrophe sera donc de retour dans nos écrans dès le 2 décembre prochain sur Crave, dans le show animé par Maripier Morin.

