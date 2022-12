C'est la fête de Claude Bégin et Lysandre Nadeau lui rend tout un hommage

« J'aime bien croire que notre bébé nous a choisi avant qu'on se choisisse. Que c'est son amour qui nous a réuni. Qu'il savait que toi et moi, on formerait une sacrée équipe pour lui permettre de s'épanouir, faire tomber les barrières, réinventer le monde. Lui laisser la place d'être l'être de lumière et de force qu'il est, assurément.

Tu me touches au quotidien par tes attentions. Ta sensibilité. Ta vision. Tes idées. Ton humour. Ton intelligence. Ta douceur. Ton écoute.

Je suis reconnaissante de vivre l'étape la plus importante de mon histoire avec toi. D'être confrontée aux gros tournants du cycle de la vie à tes côtés, c'est une chance que je chéris.

Tu es précieux. Joyeuse 39e année de vie. Je t'aime C.B. »

Comme ils sont beaux, tous les deux ensemble. On lui souhaite un joyeux anniversaire, nous aussi!