Les fantastiques s'offre un souvenir particulier de Rimouski

Véronique Cloutier et ses fantastiques étaient de passage à Chicoutimi et Rimouski cette semaine et se sont payés un souvenir qu'ils n'oublieront pas de si tôt.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, la ville de Rimouski sera en quelque sorte gravée sur les oreilles des fantastiques Mona De Grenoble, Bianca Gervais et Anne-Élisabeth Bossé qui ont décidé d'arrêter dans une boutique de perçage et de se créer un souvenir de cette petite virée entre amis. Le résultat de Bianca Gervais est superbe!

Après Rimouski, ce fût au tour de Chicoutimi de recevoir les fantastiques et leur reine-mère. La salle devant laquelle l'émission était enregistrée était comble et tout le monde avait l'air d'avoir beaucoup de plaisir, comme d'habitude. La belle gang en a aussi profité pour passer du temps ensemble et une belle photo d'une pyramide humaine existe pour le confirmer. On adore! Ils nous donnent toujours envie de faire partie de leurs folies!

On a déjà hâte à lundi prochain pour une nouvelle semaine de Véronique et les fantastiques dès 15h55 au 107.3 Rouge!

Recommandé pour vous: