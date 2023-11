Marie-Lyne Joncas fait un bricolage de Véronique Cloutier et Louis Morisette, voyez comme c’est réussi!

On a bien ri, comme à l’habitude, au dernier épisode de Le Maître du jeu surtout à un défi en particulier où Louis Morissette avait prévu le coup de Marie-Lyne Joncas!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C’est au cours d’un défi qui semblait à prime abord assez difficile que Marie-Lyne Joncas s’est illustrée et on a adoré. Le défi consistait à transformer, en dix minutes, une noix de coco en « homme d’affaires » et l’animatrice du Fabuleux printemps de Marie-Lyne a décidé de représenter le Maître du jeu lui-même. Le bricolage était très réussi: quatre membres, une cravate et une grosse photo de la tête de Louis. La blague va plus loin encore quand l’humoriste nous présente une femme d’affaires: Véronique Cloutier.

Louis Morissette avait prévu le coup et avait concocté un genre de statuette à grande bouche nommée Marie-Lime Joncas. C’était tordant.

Un gros bravo à tous les humoristes pour leurs idées de génie!

