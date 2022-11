5 faits intéressants sur la série de films Pirates des Caraïbes

L'origine du personnage de Jack Sparrow



Lorsqu’il a créé le personnage de Jack Sparrow, Johnny Depp s’est basé sur l’idée que les pirates du 18e siècle, tels que le célèbre capitaine Kidd, étaient l’équivalent des rock stars modernes. Il s’est particulièrement inspiré du comportement du guitariste britannique et membre du groupe The Rolling Stones, Keith Richards, qui a ensuite joué le rôle du père de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde (Pirates of the Caribbean: At World's End).

Des records pour Disney



En date d’aujourd’hui, Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde est toujours le film le plus long que Disney ait jamais produit. Il dure 169 minutes au total, ce qui est environ 2 fois plus long que la moyenne des films de Disney. Au moment de sa sortie, en 2007, il était aussi l’un des plus chers jamais réalisés, un titre qu’il a conservé jusqu’à la sortie du volet suivant, Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides).

Avec plus de 4,5 milliards de recettes mondiales, Pirates des Caraïbes est une des franchises les plus lucratives de l’histoire du cinéma et elle continue de séduire le public encore aujourd’hui.

