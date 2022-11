5 faits intéressants sur la série de films Transformers

Créés il y a plus de trois décennies et déclinés en une multitude de jouets, de séries, de bandes dessinées et de films, les Transformers sont devenus au fil du temps des incontournables de la culture populaire. Regardons sans plus tarder quelques faits intéressants sur cette franchise de films de science-fiction.

Un ordinateur piraté



Avant même la sortie de la bande-annonce du premier film de la série, Transformers : Le Film (Transformers), l’ordinateur portable du réalisateur Michael Bay a été piraté et une partie du scénario et des dessins initiaux ont été divulgués au public. À l’époque, ce piratage avait suscité une vague de réactions et Michael Bay s’était assuré de prendre en compte les commentaires exprimés par les fans. C’est ainsi qu’il a modifié certains aspects majeurs du film comme Optimus Prime et le visage de Mégatron.

De vrais soldats



Pour limiter les coûts de production du premier volet, Michael Bay a contacté le département de la défense des États-Unis pour savoir s’il était en mesure de contribuer au film, ce qu’il a accepté. Le département a autorisé la production de Transformers à utiliser de vrais soldats comme figurants et a fourni de vrais uniformes pour les personnages militaires, permettant ainsi au film de conserver un certain réalisme.

Un partenariat payant



Toujours dans un souci d’économie, la production a fait appel au fabricant automobile américain General Motors pour fournir les nombreux véhicules utilisés pendant le tournage. En échange de cet accord, les logos des différents constructeurs sont mis en évidence dans le film, dans le cadre d’un placement de produit assez manifeste. Au total, ce partenariat a permis de réduire le coût de production de 3 millions de dollars.

L'origine du langage des Decepticons



Les Decepticons utilisent un langage bien particulier et propre à eux : le cybertronien. Ce que peu de personnes savent, c’est que ce langage est constitué uniquement de mots et de sons purement inventés. Frenzy est le seul Decepticon de la série de films Transformers dont le dialogue en cybertronien est agrémenté de mots et de sons réels.