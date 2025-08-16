L'ex-agent secret Michel Juneau-Katsuya soupçonné d’avoir détourné des centaines de milliers de dollars

L’ancien agent de renseignement canadien Michel Juneau-Katsuya, bien connu du grand public pour ses analyses en matière de sécurité nationale et ses apparitions médiatiques à l'émission Les Traîtres, se retrouve au cœur d’une tempête judiciaire. Poursuivi par l’Autorité des marchés financiers (AMF), il rejette en bloc les accusations et accuse l’organisation d’avoir bâclé son enquête.

Selon l’AMF, Michel Juneau-Katsuya aurait sollicité illégalement près de 283 000 $ auprès de 14 investisseurs, transmis des informations fausses ou trompeuses et même tenté d’entraver l’enquête en intimidant un témoin.

Les sommes recueillies devaient financer Protect-Yu Security & Technologies, une entreprise censée développer une application de gestion de crises dans les lieux publics. Mais le projet s’est avéré un échec, engloutissant plus de 650 000 $ en fonds publics, notamment en provenance d’Investissement Québec.