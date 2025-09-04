Passer au contenu principal
La femme de Laurent Lamy arrive dans STAT, voyez les premières images

STAT est de retour le mardi 9 septembre sur ICI Télé!
Éveline Gélinas fait son entrée dans la série en incarnant la conjointe de Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), le directeur des services professionnels de l’hôpital St-Vincent.

Les premières images de son arrivée viennent d’être dévoilées… et elles risquent de faire jaser!

© Facebook - ICI Tou.tv

Dans l’extrait partagé sur les réseaux sociaux d’ICI Tou.tv, on voit la conjointe de Lamy débarquer à l’urgence, alors que ce dernier est aux soins intensifs. Elle est accueillie par Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) et lui lance froidement :
«Avec ce qu’il m’a dit sur vous, vous auriez pu le laisser crever.»

Le ton est donné: elle est clairement dans la même énergie que son mari.

Cliquez ICI pour voir l'extrait: 

© Radio-Canada

Pour voir la suite, il faudra être à l'écoute de la quatrième saison de STAT, les mardis à 20h sur ICI Télé. 

