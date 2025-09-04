La femme de Laurent Lamy arrive dans STAT, voyez les premières images

STAT est de retour le mardi 9 septembre sur ICI Télé!

Éveline Gélinas fait son entrée dans la série en incarnant la conjointe de Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), le directeur des services professionnels de l’hôpital St-Vincent.

Les premières images de son arrivée viennent d’être dévoilées… et elles risquent de faire jaser!