La femme de Laurent Lamy arrive dans STAT, voyez les premières images

STAT est de retour le mardi 9 septembre sur ICI Télé!
Éveline Gélinas fait son entrée dans la série en incarnant la conjointe de Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau), le directeur des services professionnels de l’hôpital St-Vincent.
Les premières images de son arrivée viennent d’être dévoilées… et elles risquent de faire jaser!
Dans l’extrait partagé sur les réseaux sociaux d’ICI Tou.tv, on voit la conjointe de Lamy débarquer à l’urgence, alors que ce dernier est aux soins intensifs. Elle est accueillie par Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) et lui lance froidement :
«Avec ce qu’il m’a dit sur vous, vous auriez pu le laisser crever.»
Le ton est donné: elle est clairement dans la même énergie que son mari.
Cliquez ICI pour voir l'extrait:
Pour voir la suite, il faudra être à l'écoute de la quatrième saison de STAT, les mardis à 20h sur ICI Télé.
