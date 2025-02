Ève Landry nous présente ses adorables enfants sur le tapis rouge!

Avec plus de 50 000 billets déjà écoulés, Révolution Les Étoiles, l’ultime tournée s’annonce comme un véritable triomphe. Pour ce nouveau spectacle, la scène prend des allures de «gala des étoiles», mettant en vedette les plus grands danseurs de la saison des étoiles. Parmi eux, les champions Sam Cyr et Sean Wathen, accompagnés des finalistes Yohe et Yelda, des incroyables sœurs Ophélie et Ann-Florence Bégin, ainsi que de la dynamique troupe BAD. Un trio inédit, spécialement formé pour la sixième saison et composé de Gabrielle Boudreau, Jordan et Santiago, vient également enflammer la scène avec une performance époustouflante.

Découvrez toutes les photos du tapis rouge et du spectacle!