Après avoir fait languir ses fans, Étienne Drapeau annonce qu'il est en couple

Cette période est très spéciale pour Étienne Drapeau, car en 2024, il célèbre ses 20 ans de carrière. Pour marquer cet anniversaire, une tournée à travers le Québec est prévue. Un véritable moment de réjouissance pour ses fans qui auront la chance de célébrer deux décennies de musique avec lui.

Mais la vie d'Étienne ne se limite pas à la scène et à la musique. Au début du mois d'octobre, il a également publié un livre intitulé Vivre, aimer, souffrir, et recommencer. Ce livre est un recueil de "trucs et techniques pour observer la vie avec bonheur". Il semble que l'artiste partage non seulement sa musique mais aussi sa sagesse et son expérience de vie avec son public.