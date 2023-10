Éric Lapointe dévoile qu'il a quitté Montréal!

«Je suis né à Montréal, je suis un enfant de l’asphalte. Toutefois, dans les dernières années, j’ai ressenti l’appel de la nature. Je me suis donc ramassé dans une belle petite maison, située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, où je peux planter des fleurs et des rosiers. Tous les soirs, j’ai la chance de voir des couchers de soleil spectaculaires à travers les branches des saules pleureurs. Pendant la pandémie, je me suis souvent amusé à gratter la guitare avec un chum autour d’un feu de camp, à créer de nouvelles chansons», a-t-il confié lors de l'un de ses shows.

Fidèle à lui-même, Éric invite ses fans à son fameux party des Fêtes le 31 décembre prochain au Zénith de Saint-Eustache, dans le cadre du spectacle Le party des fêtes à Lapointe.