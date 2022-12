Éric Lapointe sort du silence et s'adresse à ses fans

C'est via Facebook qu'Éric a annoncé à ses fans qu'ils pouvaient dès maintenant se procurer des billets pour son spectacle Le Party des Fêtes à Lapointe, une soirée festive regroupant plusieurs de ses amis: Ludovick Bourgeois, Martin Deschamps, Breen LeBoeuf, Hugo Lapointe et Maxime Lapointe.

«Ça fait 4 ans que je n'ai pas passé les Fêtes avec vous. Moi, les Fêtes, ça se passe en famille et cette année, on va être une grande famille. Une grande famille qui se retrouve. Je vous attends le 23 à Québec et le 31 à Montréal. Ensemble, on défonce l'année. On a très hâte de vous voir!», dévoile-t-il devant la caméra, assis au piano, dans un décor de Noël.