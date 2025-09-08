Entrevue: Kiefer Sutherland dévoile son nouveau whisky et nous dit TOUT sur ses films à venir

Quelle est votre façon préférée de déguster un bon whisky?

«Pour moi, c'est un whisky sec, nature, tout juste sorti de la bouteille. Je ne l'aime pas refroidi, je l'aime juste pur. La raison est simple: c’est ce que je voyais quand j’étais plus jeune. Ma mère et mon père, à l’époque où ils buvaient, ils aimaient le whisky, et c'est comme ça qu'ils le buvaient. La première fois qu'on m'a demandé ce que je voulais boire dans un bar, j'ai commandé un coca-cola. Le barman a dit 'Non non, tu dois commander de l’alcool’. J’ai levé les yeux et j'ai vu la bouteille que ma mère et mon père avaient l'habitude d’avoir à la maison. J’ai commandé ce whisky, il me l’a versé, j'en ai pris une gorgée et j’ai sursauté avant de le mélanger avec du cola. Ça m’a donc pris un petit moment avec de commencer à apprécier le whisky nature. (rires)»

Le whisky est un classique, et sur le thème des classiques, quel est votre film préféré de tous les temps?

«Mon film classique de référence est Lawrence d’Arabie. J'ai senti que David Lean, en tant que cinéaste, a su capturer non seulement l’histoire incroyable de cet homme pendant la Première Guerre mondiale qui a réussi à lui seul à contrôler le Moyen-Orient, mais il a utilisé des caméras d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. Par exemple, avec les plans de paysages du désert du Sahara et du personnage qui traverse le désert sur un chameau. C’était la première fois que je voyais ce genre de cinématographie et de narration qui se heurtent d'une manière où les deux nécessitaient l'une de l'autre pour avoir autant d’importance. Je me suis dit ok, quand je serai grand, un jour, c’est le genre de film dans lequel je veux jouer. En passant, si vous regardez Lawrence d'Arabie et que vous regardez le Star Wars original, ils sont très similaires même au niveau du look!»