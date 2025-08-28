Anne Hathaway victime d’une chute spectaculaire sur le plateau Le diable s'habille en Prada 2

Les clichés de la chute ont rapidement fait surface sur les réseaux sociaux du magazine Page Six.

Sur d’autres images partagées, on peut voir un homme accourir pour venir en aide à l’actrice après sa mésaventure.

Anne Hathaway aurait également endommagé sa superbe paire de souliers, l’un de ses talons s’étant brisé dans la chute. Malgré l’incident, la comédienne a gardé le sourire et a semblé prendre le tout avec humour.