Anne Hathaway victime d’une chute spectaculaire sur le plateau Le diable s'habille en Prada 2

Lors du tournage du très attendu nouveau film Le diable s’habille en Prada 2, Anne Hathaway a été victime d’une chute plutôt spectaculaire.
Alors qu’elle descendait un escalier chaussée de superbes talons hauts, l’actrice a perdu l’équilibre et est tombée, sous l’œil attentif des paparazzis présents.
Les clichés de la chute ont rapidement fait surface sur les réseaux sociaux du magazine Page Six.
Sur d’autres images partagées, on peut voir un homme accourir pour venir en aide à l’actrice après sa mésaventure.
Anne Hathaway aurait également endommagé sa superbe paire de souliers, l’un de ses talons s’étant brisé dans la chute. Malgré l’incident, la comédienne a gardé le sourire et a semblé prendre le tout avec humour.
Dans ce deuxième volet de Le diable s’habille en Prada, l’intrigue suivra de nouveau Miranda Priestly, la redoutable rédactrice en chef du magazine Runway, pour lequel Andy Sachs travaillait avant de quitter son poste afin de se tourner vers le journalisme.
Alors que l’univers de l’édition traditionnelle est en plein bouleversement, Miranda devra faire face à de nombreux défis pour maintenir la pertinence de son empire médiatique. De son côté, Andy Sachs pourrait bien faire un retour remarqué dans le monde de la mode... que ce soit au Runway ou du côté d’un média concurrent.
Le tournage du film a débuté le le 30 juin 2025 à New York.
