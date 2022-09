Enfants acteurs: Que sont-ils devenus?

Si certains acteurs débutent leur carrière à un âge avancé, d’autres la débutent tôt, si tôt qu’ils grandissent devant nos yeux au fil des séries et des films dans lesquels ils prennent l’affiche.

Regardons ce que sont devenus quelques-uns des enfants acteurs les plus célèbres.

Mara Wilson



Vous vous souvenez probablement de Mara Wilson, cette actrice qui a interprété Natalie dans Madame Doubtfire (Mrs Doubtfire) ou encore Matilda aux côtés de Dany Devito dans la comédie américaine du même nom. Bien qu’elle se soit retirée du milieu du cinéma aux débuts des années 2000 pour se consacrer à l’écriture, Mara Wilson a par la suite multiplié les rôles dans les séries télé et web dont BoJack Horseman, Les Nouveaux Héros (Big Hero 6) et You are Good.

Macaulay Culkin



Avec des rôles emblématiques dans Maman, j’ai raté l’avion! (Home Alone), L’Été de mes onze ans (My Girl) et Richie Rich, Macaulay Culkin est devenu l’un des enfants acteurs les plus célèbres de tous les temps. Après avoir tenu la tête d’affiche dans les films Party Monster, Saved! et Sex and Breakfast, le jeune acteur a fondé en 2013 son propre groupe de musique rock : The Pizza Underground, qui s’est dissout en 2018. Plus récemment, nous avons pu voir Macaulay Culkin au petit écran dans la 10e saison d’Histoire d’horreur (American Horror Story) et The Righteous Gemstones.

Jonathan Lipnicki



Peu d’enfants acteurs ont connu des débuts aussi marquants que Jonathan Lipnicki. Après avoir volé la vedette dans le film Jerry Maguire, Jonathan Lipnicki a enchainé les succès au grand écran en jouant dans des longs métrages tels que Docteur Dolittle et les deux volets de la franchise Petit Stuart (Stuart Little). En plus de ses nombreuses apparitions à la télé, l’acteur a aussi été le porte-parole de plusieurs fondations, dont la Breast Cancer Research Foundation et des groupes de défense des animaux.

Mary-Kate et Ashley Olsen



Les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen ont dominé le monde des enfants vedettes à la fin des années ‘80 et au début des années ’90 avec leur rôle de Michelle Tanner dans la série La Fête à la maison (Full House), composée de 192 épisodes. Elles ont ensuite fait une trentaine d’apparitions au cinéma et à la télé avant de mettre officiellement un terme à leur carrière d’actrices. Elles sont aujourd’hui à la tête de The Row et Elizabeth and James, leurs propres marques de vêtements de prêt-à-porter.

Dakota Fanning



Au cours des années 2000, Dakota Fanning est apparue dans plusieurs longs métrages tels que Les Petites Bourgeoises (Uptown Girls) et le mégasuccès La Guerre des mondes (War of the Worlds) de Steven Spielberg. La jeune actrice s’est ensuite produite dans une panoplie de films, dont la saga Twilight et, plus récemment, Il était une fois à… Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood) aux côtés de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Dans les dernières années, nous avons aussi pu voir Dakota Fanning dans les séries L’Aliéniste (The Alienist), Gen:Lock et The First Lady.

Alors que certains enfants acteurs réorientent leur carrière en cours de route, d’autres, comme Dakota Fanning, deviennent des acteurs ou des actrices prolifiques.

