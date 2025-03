Voici où Marie-Josée Gauvin et sa famille se sont envolés pour la relâche

Marie-Josée Gauvin, son amoureux Yannick et leur fille Joséphine ont quitté le froid du Québec et se sont envolés vers le sud durant la semaine de relâche et c’est dans un tout-inclus hors de l’ordinaire qu’ils ont atterri.

La petite famille adorable a effectivement décidé de déposer ses valises au Nick Resorts de Riviera Maya, un établissement où les personnages de Nickelodeon sont en vedette, comme Bob l’éponge.