Emmanuel Schwartz va bientôt être père

Début du contenu principal.
Ces derniers mois ont été marqués par de grandes émotions pour Emmanuel Schwartz!
L’acteur, qui est aussi musicien, auteur et réalisateur, vit une période exceptionnelle où sa carrière et sa vie personnelle s’entrelacent de la plus belle des façons.
Non seulement il présente L’avenir, son deuxième long métrage, mais il se prépare aussi à accueillir son tout premier enfant à l’automne!
L’été d’Emmanuel a été tout sauf ordinaire. Il revient tout juste d’Épidaure, en Grèce, où il a foulé la scène mythique de son théâtre antique devant 10 000 spectateurs. Aux côtés de Violette Chauveau et Juliette Binoche, il a présenté Le serment d’Europe de Wajdi Mouawad. Et que dire de Juliette Binoche, qui l’a profondément impressionné: « Elle possède une intensité et une facilité à plonger dans l’émotion que je n’avais jamais vues auparavant. Même avant de maîtriser le texte, elle en habitait déjà l’essence. », confie-t-il au 7 Jours.
Le nom de Wajdi Mouawad revient souvent lorsqu’Emmanuel parle de son parcours. À ses débuts, après le succès de Kif-Kif, il avoue s’être quelque peu perdu. Mouawad a alors joué un rôle déterminant en le ramenant « sur le droit chemin », l’incitant à viser plus haut, autant dans son jeu que dans son écriture: « C’est grâce à lui si j’ai pu réaligner ma carrière et éviter les pièges qui se dressent sur notre route dans ce métier. »
L’acteur n’a jamais caché qu’il avait eu à composer avec une part sombre. Sa relation passée avec la dépendance en témoigne. Mais il parle de cette période avec une grande lucidité! Sobre depuis plusieurs années, il a remplacé cette quête de sensations fortes par son travail, mais aussi par la vie nouvelle qui l’attend: l'appel de la paternité.
Emmanuel et sa conjointe, Romy, attendent une petite fille pour la fin octobre. Ensemble depuis près de six ans, ils vivent ce moment avec bonheur!
« J’ai l’impression d’avoir connu plusieurs vies dans ma vie personnelle également. Là, j’ai l’impression que la vraie vie commence et en même temps, c’est le plus beau spectacle auquel je pourrais assister. Je vais être papa! », dit-il avec émotion.
Déjà très présent pour sa conjointe, il se prépare à devenir un « papa poule » et compte mettre sa carrière sur pause pour vivre pleinement cette nouvelle aventure. Après un possible tournage en septembre, il prendra une longue pause jusqu’au printemps afin d’être auprès de Romy et de leur bébé!
On souhaite au couple le plus grand des bonheur pour la suite!
Vous aimerez aussi: