Emmanuel Schwartz va bientôt être père

L’été d’Emmanuel a été tout sauf ordinaire. Il revient tout juste d’Épidaure, en Grèce, où il a foulé la scène mythique de son théâtre antique devant 10 000 spectateurs. Aux côtés de Violette Chauveau et Juliette Binoche, il a présenté Le serment d’Europe de Wajdi Mouawad. Et que dire de Juliette Binoche, qui l’a profondément impressionné: « Elle possède une intensité et une facilité à plonger dans l’émotion que je n’avais jamais vues auparavant. Même avant de maîtriser le texte, elle en habitait déjà l’essence. », confie-t-il au 7 Jours.

Le nom de Wajdi Mouawad revient souvent lorsqu’Emmanuel parle de son parcours. À ses débuts, après le succès de Kif-Kif, il avoue s’être quelque peu perdu. Mouawad a alors joué un rôle déterminant en le ramenant « sur le droit chemin », l’incitant à viser plus haut, autant dans son jeu que dans son écriture: « C’est grâce à lui si j’ai pu réaligner ma carrière et éviter les pièges qui se dressent sur notre route dans ce métier. »

L’acteur n’a jamais caché qu’il avait eu à composer avec une part sombre. Sa relation passée avec la dépendance en témoigne. Mais il parle de cette période avec une grande lucidité! Sobre depuis plusieurs années, il a remplacé cette quête de sensations fortes par son travail, mais aussi par la vie nouvelle qui l’attend: l'appel de la paternité.