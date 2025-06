Emmanuel Bilodeau change de look pour ce nouveau rôle

Dans cette deuxième saison d’Inspirez Expirez, Sophie (Sonia Cordeau), encore secouée par sa rupture, héberge Vicky (Virginie Fortin), traumatisée par une retraite de yoga meurtrière. Quand elles commencent à recevoir des menaces étranges, leur amie Geneviève (Katherine Levac) tombe sous le charme d’Étincelle (Émilie Bibeau), une conférencière au charisme douteux.

Pour sauver Geneviève et lever le mystère, Sophie et Vicky s’infiltrent dans le monde éclaté des coachs de vie. Leur objectif : réveiller les motivés… et démasquer les manipulateurs.

Cliquez sur le bouton jouer pour voir la bande-annonce