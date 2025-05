«C’est un peu lourd»: Emmanuel Bilodeau se confie sur l’impact de STAT

C'est la première fois que le comédien tient un rôle dans une quotidienne et que le personnage a un aussi gros impact dans la vie des gens.

«Des fois, même, ça se confond avec ma propre personne. C'est puissant. Je n'avais jamais joué dans une quotidienne un rôle récurrent comme ça. On peut dire rôle principal ou pas. J'avoue que des fois, c'est un peu lourd dans mon quotidien. Je ne me promène nulle part sans me faire parler de ça.» a-t-il expliqué à la radio.

