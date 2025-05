Émilie Janvier célèbre deux ans de mariage avec son amoureux connu

Jean-Benoit, directeur musical à l'émission En direct de l'univers, gardait aussi un souvenir vivant de l’ambiance qui régnait: « Tout le monde est arrivé à l’auberge la veille du mariage. On a tous soupé ensemble le vendredi, et cela a donné le ton à ce beau week-end de festivités. »

Deux ans plus tard, les souvenirs sont toujours aussi vivants et l’amour, bien présent. On leur souhaite encore de nombreuses années remplies de soleil, de complicité… et de soupers festifs partagés avec ceux qu’ils aiment!

Vous aimerez aussi: