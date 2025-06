Émilie Bierre dans un nouveau film d’horreur américain

La talentueuse actrice québécoise Émilie Bierre (qu'on peut voir briller dans Teacup) continue de faire sa marque à l’international!

Eh oui, elle vient tout juste de décrocher un rôle de choix dans Lice, un film d’horreur américain au concept aussi original que terrifiant, aux côtés de Justin Long (Barbarian), Emile Hirsch (Into the Wild), Joelle Farrow (This is Not a Test) et Kevin Connolly (Entourage).

Réalisé par Jonathan Bensimon, Lice nous transporte dans une école secondaire de Long Island dans les années 1980, alors qu’une mystérieuse invasion de poux parasites plonge les élèves dans une spirale infernale. L’école se retrouve rapidement en confinement militaire et ce qui semblait être une simple infestation vire en véritable cauchemar. Sous l’effet du parasite, les étudiants deviennent incontrôlables et la survie devient une question de minutes.