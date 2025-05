Élyse Marquis se retrouve en larmes sur le plateau des Chefs

Contraire à son habitude, Élyse avait une bonne nouvelle pour les aspirants-chefs. Voici le message qu'elle avait pour eux: «On veut vous féliciter de vous être rendus jusqu'en quart de finale. Et on a un petit cadeau pour vous. Et là, la livraison vient juste d'arriver. Qu'on fasse entrer nos livreurs.»

C'est à ce moment qu'entrent des personnes marquantes pour les participants de l'émission. C'est Jean-Christophe qui a ému tout le monde. Il a fondu en larmes quand il a vu son fils arrivé avec son bouquet de fleurs pour féliciter son papa.

Élyse Marquis et Isabelle Deschamps-Plante, juge de l'émission, n'ont pu retenir leurs larmes.

Cliquez sur JOUER pour voir le moment touchant: