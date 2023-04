7 choses à savoir sur celle qui remplacera Ricardo, Isabelle Deschamps Plante

Comme vous le savez probablement, Ricardo Larrivée a annoncé la fin de l'émission Ricardo lors de son passage à Tout le monde en parle dimanche soir dernier. Cette annonce a pris tout le monde par surprise.

Toutefois, la case horaire demeurera occupée par une émission de cuisine. Ce sera désormais la cheffe Isabelle Deschamps Plante qui prendra la relève de Ricardo.

Elle a été choisie pour sa personnalité et son talent, et Ricardo agira à titre de coach et producteur exécutif. Le principe de l'émission restera le même : des recettes simples et accessibles pour la vie de famille. On a donc pensé vous présenter 7 choses à savoir sur la pétillante cheffe Isabelle Deschamps Plante :