Elliot Page est mystérieux et sexy à la une du magazine Esquire

Elliot Page est renversant sur de nouvelles photos mode!

Le populaire acteur a posé devant la lentille du photographe Ruven Afanador pour le nouveau numéro du magazine Esquire et le résultat est magnifique.

La star confie à la publication sa plus grande joie après avoir fait sa transition : « Je ne peux pas décrire une plus grande joie, qui est celle de vraiment se voir. Je sais que j'ai l'air différent aux yeux des autres, mais pour moi, je commence à peine à me ressembler. C'est indescriptible, parce que je suis comme ça, je suis là. Et Dieu merci. Je suis là. »

Voici les portraits séduisants de la star :