Patrice Robitaille: les premières images de son nouveau film dévoilées

Pour mieux comprendre ce qui nous attend dans ce drame québécois, jetez un oeil au synopsis officiel :

Depuis plus de 25 ans, Marc Côté, aumônier de rue et curé de paroisse, vit avec les pauvres et les itinérants. Aujourd’hui, Marc est un homme usé. Épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, stressé par les comptes qu’ils n’arrivent plus à payer, Marc doit se rendre à l’évidence : il devra fermer son église. Comme un appel de la Providence, il hérite d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d’y emmener avec lui une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances. Le temps d’un été nous plonge dans une histoire lumineuse… Une histoire tissée de fous rires, de silences et de larmes… Un film qui fait chaud au coeur où le soleil et les nuages se côtoient et qui laissera aux spectateurs un délicieux goût d’espoir.

La distribution compte également Pierre Verville, Josée Deschênes, Gilbert Sicotte, Marc-André Leclair, Justin Leyrolles-Bouchard, Cédric Keka Shako, Louise Turcot, Océane Kitura Bohémier-Tootoo, Sébastien Ricard, Normand Chouinard, Geneviève Rochette et Bruce Dinsmore.

Le temps d'un été prendra l'affiche le 2 août 2023.