Élise Guilbault retrouve le petit écran dans La nuit devant nous, une nouvelle série signée Adib Alkhalidey

Écrite par Marie-Philippe Châtillon, La nuit devant nous s’adresse au public adolescent avec justesse et délicatesse. L’histoire suit Oscar, un jeune homme discret et anxieux, qui se trouve un emploi de nuit dans un restaurant. C’est là qu’il rencontre Fred, une employée vive et libre, qui va chambouler son monde. Au fil des quarts de travail passés à l’abri du jour, bercés par le bruit du frigo et les confidences nocturnes, une complicité inattendue naît entre eux. Ensemble, ils vont apprendre à se connaître, à s’apprivoiser, et surtout, à s’accepter.

La série promet de plonger dans des thématiques sensibles avec une touche d’humour, en valorisant l’écoute, la différence et la résilience. Elle illustre avec douceur que, même dans les périodes les plus sombres, il y a toujours un peu de lumière à trouver… surtout si on est bien accompagné.