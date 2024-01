Éléonore Lagacé débarque sur le plateau de Zénith sans pantalon et elle est fabuleuse

Éléonore Lagacé n'a pas eu froid aux yeux lors de sa dernière apparition en tant que capitaine de la génération Z sur l'émission Zénith. Elle s'est exprimée par son look audacieux et on a adoré!

En effet, Éléonore Lagacé est débarquée sur le plateau de Zénith sans pantalon et toute vêtue de rose.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Impossible de ne pas tomber sous son charme. La chanteuse a remis son look entre les mains de sa meilleure amie et styliste Anne-Sophie alias Trish et comme à l'habitude, ce fût une réussite.

Les collants roses, la culotte en velours, les talons argentés et le gros chandail en molleton formaient un tout parfaitement à l'image de l'artiste. On ne peut pas passer à côté de sa coiffure et de son maquillage qui complétaient le style à merveille!

On a aussi adoré la petite vidéo de transformation qu'Éléonore a faite avec Véro, deux icônes de la mode!



Ce fût toute une émission. Bravo à Lyxé, Alex Nevsky, Jano Bergeron et Steve Veilleux pour leur performance renversante!

Vous aimerez aussi: