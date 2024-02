Éléonore Lagacé et sa famille sont en deuil

L'hommage d'Éléonore dépeint sa grand-mère comme une source d'inspiration poétique, évoquant les cartes de fête remplies de petits poèmes farfelus que sa grand-mère lui écrivait. Ces souvenirs précieux, chargés d'affection et de créativité, témoignent de la relation profonde et enrichissante entre Éléonore et sa grand-mère.

Le message d'Éléonore se termine sur une note d'amour et de manque, révélant la profondeur de leur lien et l'impact de cette perte. À travers ces mots, elle partage avec ses followers non seulement le deuil d'un être cher, mais aussi la célébration d'une vie pleine et riche, marquée par l'amour, l'humour et la poésie.