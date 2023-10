L'effet Taylor Swift: les prix des billets pour les Chiefs ont bondi de 175%

Depuis quelques jours, les rumeurs circulent à l'effet que la chanteuse Taylor Swift et le joueur de football Travis Kelce soient en mode fréquentation. Les impacts de ces ouïe-dire se font particulièrement sentir dans le monde du sport.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est suite à la présence de la star de la pop au match des Chiefs contre les Bears en septembre que tout a explosé. Les prix des billets pour assister à un match des Chiefs ont subi une hausse de 175% entre la première visite de Taylor Swift et celle de la semaine dernière. Les matchs télévisés connaissent un record d'écoute, les ventes du chandail au nom de l'ailier rapproché Travis Kelce ont augmenté de 400%, le podcast de ce dernier, New heights est dorénavant premier au classement chez Apple et son nombre d'abonnés sur Instagram a augmenté de un million.

Depuis que les prétendus amoureux ont été vus ensemble, le monde du football et celui de Travis Kelce se portent mieux. Reste à savoir si les rumeurs d'un futur couple sont vraies!

On leur souhaite beaucoup d'amour, et bon match!

