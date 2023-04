Rupture pour Taylor Sift après six années d'amour

C'est avec la plus grande des tristesses que l'on apprend que Taylor Swift et Joe Alwyn ont rompu après six ans d'amour!

La nouvelle intervient alors que Taylor parcourt le pays pour sa tournée à guichets fermés Eras, à laquelle l'acteur n'a pas été aperçu.

De nouvelles chansons tristounettes sont à prévoir pour les prochains mois pour la mégastar de la pop...