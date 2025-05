Édouard, le fils de Linda Malo, suit les traces de sa célèbre famille

Il fait déjà parler de lui: l’animatrice culturelle Sabrina Cournoyer, à Salut Bonjour, a vanté son travail sans même savoir qu’il était le fils de Linda Malo. Une belle surprise pour la comédienne, très fière de son garçon: «Il est vraiment passionné par ce qu’il crée. Il travaille fort et il a quelque chose d’unique à dire!», raconte-t-elle au magazine La Semaine.

Et comme si ce n’était pas assez symbolique, Édouard a aussi partagé la scène avec son grand-père, le légendaire Yves Corbeil. Trois générations d’artistes réunies par l’amour de la scène, de la musique et de la parole. Difficile de trouver plus belle preuve que la relève est assurée!