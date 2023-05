Dominique Bertrand a «les poignets et les pouces foulés» après une violente chute

«LA CHUTE

Eh bien oui! Depuis ma légendaire chute à vélo à l’âge de 10 ans, c’était la première fois, hier, que je « pognais une débarque » aussi spectaculaire. Assise dans le fauteuil du coiffeur, je me suis soudain levée d’un bond pour aller chercher mon sac sur le comptoir plus loin. Mon pied s’est accroché je ne sais où et FLANG, comme dans les films, mon long corps a plané au-dessus du plancher de céramique avant de s’y écraser, laissant les autres clientes et coiffeurs en état de choc. Plus de peur que de mal, heureusement, mais le body quand même affreusement poqué. Les poignets et les pouces foulés, le genou gauche comme une pastèque et les coudes meurtris. Ma coiffeuse, en me regardant partir après ma mise en pli m’à dit: "En tout cas t’as des maudits beaux cheveux!" Je me suis dit: "ben coudons! J’ai pas toutte perdu! Finalement ça valait la peine de venir me casser la gueule!". Bonne journée mes amis!»

Ouch!

On est heureux de savoir qu'elle va bien malgré tout. Comme quoi les accidents bêtes peuvent arriver n'importe où, même au salon de coiffure!

On vous invite à suivre Dominique Bertrand sur Facebook pour ne rien manquer de ses péripéties quotidiennes.