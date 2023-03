11 choses à savoir sur Dominique Bertrand

Mentionnons d’abord que Dominique Bertrand a été mannequin. Elle s'est rendue loin avec cette carrière, s’illustrant sur la scène internationale.

L’artiste a aussi mis sa touche dans deux piliers des communications au Québec: elle a été rédactrice en chef du magazine Clin d’œil, et directrice de la programmation à Canal Vie.

Elle a aussi eu une superbe carrière dans les médias québécois en tant qu’animatrice et chroniqueuse, notamment dans Les copines d’abord.

En 1998, Dominique Bertrand a vécu un drame: son conjoint, Jean, est décédé d’une crise cardiaque en jouant au squash, ce qui a causé une grande période sombre dans sa vie.

En 2010 Dominique Bertrand a pris le virage de la littérature, publiant son premier livre devenu best-seller: son autobiographie Démaquillée.

Elle a ensuite publié deux romans. Le pot au rose dans un premier temps, puis un second intitulé Le cœur gros.

Son plus récent roman, Des jardins secrets remplis d’orties, est paru au début du mois de mars 2023. Ce dernier aborde le sujet de la violence et de l’abus. Il sera d’ailleurs adapté au petit écran: les droits ont été acquis par Zone 3 avant même la publication de l’ouvrage!

La grande dame rocke aussi un look magnifique qui en inspire plus d’une à oser le naturel: elle assume sa chevelure d’argent et ça lui va à merveille!

Et en terminant, Dominique Bertrand est nouvellement grand-maman d’une petite fille née au début du mois de mars! En entrevue avec La Presse, elle confiait être ravie, elle qui considère que devenir grand mère, ça rajeunit, que «ça remet en contact avec la magie de l’enfance.»

