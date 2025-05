Voici les nouveaux comédiens qui se joignent à Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin dans Bellefleur

Pendant que Nicolas vit des hauts et des bas, un événement marquant dans la vie de Raphaëlle (Sarah-Maude Beauchesne) provoque une onde de choc dans tout le groupe, mettant à mal la précieuse relation entre Nico et Yann (Marc-André Grondin). Maxime (Maxime De Cotret) et Claudie (Sarah-Jeanne Labrosse) affrontent les hauts et les bas de la parentalité, alors que leur couple montre des signes de fragilité.

De son côté, Minh continue de faire le deuil de sa femme en s’ouvrant peu à peu à de nouvelles possibilités. Quant à Alex (Guillaume Cyr), il s’épanouit d’une façon aussi inattendue que touchante, encouragé par son fils Jimmy (André Kasper) à explorer sa sensibilité.