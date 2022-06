Qui est donc cette vedette québécoise quand elle était petite?

Pourquoi ne pas amorcer le long week-end de la Fête nationale avec une devinette de star?

On a repéré une photo souvenir de vedette, cette semaine sur Instagram, et on admet qu'au premier coup d'oeil, on ne l'avait pas du tout reconnue. On a pensé vous faire deviner de qui il s'agit!

Est-ce que le joli minois de la fillette ci-dessous vous rappelle quelqu'un?