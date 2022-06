La famille Groulx: un souvenir qui montre qu'en 9 ans, leur vie a BEAUCOUP changé!

La famille Groulx nous ramène 9 ans en arrière, aujourd'hui, et nous montre que BEAUCOUP de choses peuvent changer en moins d'une décennie!

En 2013, Tara et Pascal avaient déjà 7 enfants. Leur plus grand Tristan, célébrait alors sa graduation de 6e année du primaire. Aujourd'hui, les parents de la famille nombreuse la plus populaire du Québec ont 12 enfants!

Voici la photo souvenir publiée par La famille Groulx aujourd'hui sur Instagram accompagnée d'un mignon petit mot de Tara :