Décès: Hugo Dubé est en deuil

En entrevue avec le magazine 7 Jours, le comédien s'est confié sur la perte de sa maman.

«Ç’a été vraiment difficile de poursuivre le tournage après un tel choc. Cette épreuve a amené mon personnage dans des zones d’ombre. Je regarde les épisodes et je sais quels moments ont été tournés après la mort de ma mère. C’est imprimé sur mon visage. En raison de cette épreuve et de la lourdeur de mon personnage, je pense que je suis sorti de ce tournage au bout de mon rouleau. Je suis allé me réfugier au bord de la mer pour me ressourcer. J’ai dû accrocher mon personnage après ce tournage. Cet univers, tout ce que je vivais, en plus de la difficulté du tournage, ça a créé un trop-plein en moi. Ç’a réellement été un combat de ramener le bateau à bon port ensuite. Quand on joue un personnage aussi troublé, le cerveau ne fait pas la différence entre les vraies émotions et celles qu’on joue. Pour vrai, j’étais à terre après ce tournage. J’ai eu besoin d’un bon deux mois pour m’en remettre. Mais ce personnage en est qui est fabuleux, et je ne regrette rien.», confie-t-il.

Il ajoute: «Nous venons tout juste de la mettre en terre. Je pense que c’est maintenant que mon deuil va commencer. Cette année, ç’a été ma première fête des Mères sans elle et ç’a été très difficile. Ma mère était encore en pleine forme jusqu’à tout récemment. Une nuit, j’ai eu un appel pour me dire qu’elle venait d’entrer à l’hôpital. J’ai accouru à son chevet pour la voir et la prendre dans mes bras, et j’ai été près d’elle le plus longtemps possible. Ma Huguette est décédée à 91 ans. C’était une femme adorable, un bel humain qui adorait rire. J’aimais être avec ma mère. Mon père était anesthésiste réanimateur et la mort était très présente dans les discussions à la maison. Donc, à quatre ans, je savais déjà que j’allais mourir un jour. Mon père m’a inculqué la beauté et la fragilité de la vie. Même qu’il m’amenait voir des opérations à l’hôpital. C’était un passionné de la médecine et il nous disait toujours, à mes frères et moi, que nous étions chanceux d’être en santé. Mon père m’a initié à la mort et à la vie. Un jour, il est parti travailler et il est mort sur la route, alors que j’étais en tournage sur le plateau de Ramdam.»

On envoie nos plus sincères condoléances à Hugo et sa famille dans ce moment plus que douloureux.