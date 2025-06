Voici les dernières nouvelles sur Michael Schumacher

Richard Hopkins, l’ancien directeur des opérations de l’équipe de Formule 1 de Red Bull, a récemment mentionné au journal The Sun qu’une rumeur disait que Michael Schumacher écoutait toujours les courses de la Formule 1. Il n’a toutefois pas voulu s’avancer davantage à ce sujet.

M. Hopkins a ensuite évoqué une autre rumeur: celle que le pilote de course ne pourrait plus parler et qu’il aurait toujours besoin de soins.

«Seul un très petit nombre de personnes connaissent la vérité. Est-il vrai qu’il ne peut communiquer qu’avec ses yeux? C’est tout à fait possible», a-t-il lancé.