Denis Villeneuve fait un grand cadeau aux Montréalais

À l'occasion de sa réouverture, le Cinéma du Parc offre une programmation unique du 12 au 15 septembre, mettant en lumière des films emblématiques choisis par d'anciens employés. Les cinéphiles pourront notamment redécouvrir Mulholland Drive, Parasite, et assister à la première québécoise de The Substance, la plus récente œuvre de Coraline Forgeat, récompensée pour son scénario au Festival de Cannes.