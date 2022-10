Denis Bouchard souffre d’une maladie coronarienne

Denis Bouchard était l'invité de Gildor Roy cette semaine à La Tour.

Le comédien et metteur en scène s'est confié à notre cher commandant Chiasson à la retraite sur ses projets et sur son état de santé.

On a d'ailleurs pu apprendre que Denis planchait présentement à l'écriture de sa biographie et qu'il avait déjà plus de 400 pages d'écrites.