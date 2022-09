Denis Coderre a retrouvé l'amour et voici avec qui!

Qui est l'heureuse élue?

Elle s'appelle Wina Sioui et elle est avocate-conseil, stratégie, droit relatif aux Premiers Peuples.

«Définition parfaite d’un être sublime. Je vous présente une femme de cœur et une femme de tête pleine de détermination, d’audace et d’altruisme. Une grande leader, championne du respect des droits autochtones qui fait une différence dans la communauté et dans ma vie. Je vous présente Me Wina Sioui (@winwin_007)#Kwe #fierté #inspiration», dévoile Denis Coderre, couvrant d'éloges sa nouvelle conjointe Wina.