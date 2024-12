Décès de Mark Withers, acteur de Dynasty et de Stranger Things

En plus de son rôle dans Dynasty en tant que partenaire de Steven Carrington, Mark Withers a multiplié les apparitions dans des séries télévisées cultes telles que Wonder Woman, Magnum, P.I., Dallas, L.A. Law, Matlock, Hart to Hart, et Frasier.

Ces dernières années, il avait poursuivi sa carrière à la télévision avec des rôles notables dans True Blood, Criminal Minds, Sense8, Castle, Drop Dead Diva et Reckless. Au cinéma, il a également participé à des productions telles que Basic Training, The Ultimate Life, Turn Around Jake et Bolden.