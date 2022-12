Debbie Lynch-White présente avec émotion la bande-annonce de Les Bombes

Debbie Lynch-White a présenté avec fébrilité un projet qu’elle imagine et rêve depuis 11 ans: Les Bombes.

La série de six épisodes est une idée originale d’Olivia Palacci, Julie de Lafrenière, Sarah Desjeunes et Debbie Lynch-White elle-même et sera proposée très bientôt.

Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.

Et c’est avec des étoiles dans les yeux que la comédienne qu’on adore s’est adressée à ses fans pour leur présenter la première bande-annonce de la série écrite par nulle autre que Kim Lévesque-Lizotte.

Après Les Simone et Avant le crash, on saute maintenant dans l’univers de quatre filles qui ne se connaissent pas, mais qui se retrouvent dans un centre fermé pour traiter les dépendances. Une histoire de solidarité avec des moments touchants et des moments drôles qui se côtoient.