Debbie Lynch-White annonce une excellente nouvelle!

« J'ai commencé dernièrement le tournage d'une nouvelle série documentaire […] qui va s'appeler Amour libre. C'est avec la même réalisatrice, Maude Sabbagh, avec qui j'ai fait Histoires de coming-out, et Céline Gosselin de chez Trinome et filles, c'est une super team. On est ben excitées. Je fais déjà des rencontres absolument incroyables

Pis en fait, c'est parce que j'avais envie de requestionner le modèle traditionnel du couple qu'on connaît. De voir c'est quoi, en 2022-2023, les modèles de couples qui existent, les façons d'être en amour, les façons de vivre l’engagement. Donc voir comment on fait exploser tout ce modèle-là de plus en plus. Et c’est bien excitant! Mon dieu que j’ai hâte que vous voyiez ça. Je vis déjà beaucoup de choses avec ça! »

Pour l'instant, le tournage se poursuit et on ignore à quel moment on pourra voir Amour libre. On sait toutefois que la série documentaire sera présentée sur MOI ET CIE.