David Laflèche rendra hommage à Karl des Cowboys Fringants

Dans cette vidéo, on peut voir et entendre David Laflèche chanter le grand succès des Cowboys Fringants, Les étoiles filantes et c'est magnifique.

Rappelons-nous que le 15 novembre dernier, on apprenait le décès de Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants et le Québec était en deuil. Nombreux sont les artistes qui lui ont rendu hommage et c'est maintenant au tour de David Laflèche et ses invités: Bobby Bazini, Jonathan Roy, Claudia Bouvette, Les Soeurs Boulay et plusieurs autres d'unir leur voix à celles de tous les québécois.es.

On souhaite un 24h Tremblant à la hauteur des attentes de tous les participants et un spectacle qui saura réchauffer les cœurs.

