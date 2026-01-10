La maison de David Harbour de Stranger Things est à vendre pour 8 millions $ US

Début du contenu principal.
La maison de Lily Allen et David Harbour, située dans le quartier de Carroll Gardens à Brooklyn, est officiellement mise en vente.
Affichée au prix de 7 995 000 $ US, l'impressionnante maison de cinq étages attire déjà l’attention, autant pour son esthétique audacieuse que pour l’histoire qu’elle raconte.
Le couple avait acheté la résidence en 2021 pour 3,5 millions de dollars, avant de la transformer en un véritable oeuvre d'art avec un décor maximaliste. Tapis à rayures tigrées, robinets en forme de cygnes, imprimés affirmés et touches artistiques assumées: chaque pièce a été repensée pour créer un espace unique, à la fois extravagant et très personnel.
Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour découvrir les pièces très originales.
La propriété comprend cinq chambres et quatre salles de bain. Mais au-delà de ses caractéristiques luxueuses, la maison a aussi une valeur symbolique particulière. Elle a notamment été évoquée dans le plus récent album de Lily Allen, qui fait largement référence à sa vie personnelle.
Dans West End Girl, l’autrice-compositrice aborde ouvertement sa relation avec David Harbour.
Elle y évoque l’infidélité de son ex, la dynamique de leur mariage ouvert ainsi que la jalousie qui aurait marqué leur histoire. Des chansons intimes qui ont offert au public un rare aperçu de leur vie privée… et qui donnent aujourd’hui une résonance particulière à la mise en vente de cette maison.
De son côté, David Harbour est bien connu du grand public pour son rôle de Jim Hopper dans la série à succès Stranger Things. L’acteur y incarne le chef de police au cœur de l’intrigue depuis la première saison. La dernière saison de la série est d’ailleurs toujours disponible sur Netflix.
Vous aimerez aussi: