Le coiffeur des célébrités David D'Amours a accueilli cette star internationale

En légende de sa publication, il a écrit :

« Geri Ginger Spice Halliwell💗

Ce fut vraiment un privilège de prendre soin de tes cheveux. J'ai toujours été fan de l'artiste, et maintenant je peux dire que je suis aussi fan de la femme d'exception que tu es au grand coeur...

Geri, merci pour ta gentillesse, ces belles conversations et tous ces fous rires. Tu as définitivement pimenté ma vie pendant ce fabuleux week-end cet été 🌹😘 »

Voici une autre photo partagée par la chanteuse en juin dernier lors de son apparition au Grand Prix à Montréal, aux côtés de son mari Christian Horner, le directeur de l'écurie F1 Red Bull Racing :